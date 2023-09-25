العمل التطوعي.. قاطرة البناء وتنمية المجتمع بسواعد الشباب

«الأمم لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها»، مقولة تبنّتها القيادة السياسية، باعتبار أنّ الشباب إحدى ركائز الدولة المصرية للوصول إلى الجمهورية الجديدة، إذ حرصت الدولة فى عهد الرئيس السيسى على إشراك الشباب فى العمل المجتمعى والتطوعى لخدمة المواطنين من خلال الكثير من المبادرات التى غيّرت حياة ملايين الأسر والمواطنين، ومن بينها «حياة كريمة» والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

أمين «التحالف الوطنى»: لدينا 51 ألف متطوع شاركوا فى أنشطتنا بعدد 39 مليون ساعة

الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قالت إنّ الشباب المتطوعين فى التحالف هم رأس المال الحقيقى: «لدينا ما يقرب من 51 ألف متطوع من المشاركين فى أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال عام 2022 والنصف الأول من 2023، وذلك فى جميع محافظات الجمهورية.

فضلاً عن وجود متطوعين من جميع الأعمار والفئات، فلدينا ناشئون وأسر متطوعة، ومتطوعون من ذوى الهمم، والأكبر سناً، والمرأة وغيرهم»، مشيرة إلى أن عدد ساعات التطوع وصل إلى ما يقارب 39 مليون ساعة فى جميع الأنشطة.

وأضافت أمين سر التحالف أن التحالف لديه برنامج وطنى لتدريب وتأهيل المتطوعين، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل رفع مستوى قدراتهم، واستغلال خبراتهم وخلفياتهم الدراسية للاستفادة منها بالشكل المناسب والمطلوب.

«حياة كريمة»: ركيزة «الجمهورية الجديدة» ونستهدف تطوير قدراتهم عبر برنامج «فاليو»

وأولت مبادرة «حياة كريمة» اهتماماً كبيراً بالشباب، باعتبارهم عصب الأمة والقوة المحرّكة لدفع عجلات التنمية إلى التقدّم والاستقرار للوصول إلى «الجمهورية الجديدة»، كما حرصت منذ تأسيسها على تطوير وتأهيل طلاب الجامعات وتطوير مهاراتهم، حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة، وكان آخر البرامج التى أطلقتها «حياة كريمة» برنامج «فاليو»، لتدريب شباب الجامعات، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة ما يقرب من ٤٠٠ طالب من ١٢ جامعة وأكثر من ١٤ محافظة.

ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة «حياة كريمة» أكدت أن المبادرة تستهدف توعية شباب الجامعات والمدارس بأهمية تعزيز دورهم فى العمل المجتمعى التنموى عبر «حياة كريمة»، وذلك بالشراكة مع رئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالى، ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.