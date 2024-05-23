144شركة محلية وعالمية و13 جامعة وهيئة ألمانية في ملتقى توظيف

نظم مكتب التدريب والتوظيف SCAD OFFICE بالجامعة الألمانية بالقاهرة للعام الثامن عشر على التوالي فعاليات أعمال ملتقى التدريب والتوظيف السنوي الذي أستمر على مدار يومين من بداية هذا الأسبوع من شهر مايو الحالي 2024، والذي يأتي طبقا لمنظومة الجامعة نحو دعم وتنمية قدرات الطلاب والخريجين، وخلق فرص تدريببة وتوظيفية لهم ، وتعريفهم بالإمكانات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل للمنافسة بفاعلية.

وتوجد قاعدة عريضة من الشركات والهيئات والمؤسسات والجامعات تشارك في الملتقى حيث بلغ عددها هذا العام 13 جامعة وهيئة ألمانية من بينها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD - جامعة أولم – جامعة شتوتجارت، إلى جانب 144 شركة محلية وعالمية تغطي كافة التخصصات في قطاعات الهندسة - البنوك – الاتصالات – الأغذية و المشروبات – مستحضرات التجميل – الرعاية الصحية – العقارات - البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات – الصناعات الدوائية – المحاماة و الستشارات القانونية، بالإضافة الى بعض المؤسسات الرسمية مثل وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ملتقى التوظيف السنوي

ومن جهته، قال الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أثناء جولته داخل الملتقى بحضور الدكتور إيهاب كامل أبو خير نائب رئيس الجامعة للشئون الطلاب، إن الهدف من تنظيمه سنوياً هو خلق تلاحم بين طلاب وخريجي الجامعة و أصحاب الشركات ما يؤمن لهما فرص العمل والتدريب ويتيح للجامعة التعرف على أحدث الأتجاهات في أسواق العمل لمواكبة التغيرات المتواصلة به.

ولفت إلى أن ما شاهده اليوم من الكم الهائل من عدد الشركات والهيئات المشاركة و التي تعج بخريجى الجامعة الألمانية بالقاهرة يعكس مدى كفاءه وقوه طلاب وخريجي الجامعة وجاهزيتهم للعمل بتلك الشركات مباشرة، وهو ما يشير إلى المجهود الذي تبذله الجامعة في إعداد الطالب القادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والدولية المزود بالعديد من الصفات الفاعلة بجانب تبنيها إستراتيجات التميز في التعليم، ومتابعتها بنظارة ميكروسكوبية دقيقة متغيرات الأسواق المحلية والعالمية لتتوازن رؤيتها وبرامجها الأكاديمية طبقاَ لمتطلباته.

و يعد ملتقى التدريب و التوظيف السنوى الذي تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة هو ملتقى التوظيف الأكبر فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.