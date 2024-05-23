«المنيا» ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز العالمي

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، تقدم الجامعة في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة لعام 2024، والتي يقل عمرها عن 50 عاما، وذلك بين إجمالي 1171 جامعة على مستوى العالم، حيث ظهرت ضمن شريحة أفضل 351- 400 عالميا.

أهمية التصنيفات الدولية للجامعات

وثَمًن رئيس الجامعة ما حققته جامعة المنيا من إنجازات في تلك التصنيفات، مؤكدًا في بيان أن التصنيفات الدولية للجامعات تعد من أهم أوليات جامعة المنيا؛ لأهميتها ودورها كأحد المؤشرات الأساسية للارتقاء بالبحث العلمي، ومخرجاته المطلوبة لتطوير الجامعات، الذي ينعكس على احتياجات التنمية والنهوض بالمجتمع في مختلف القطاعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى حرص الجامعة في تطبيق خُططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز الباحثين على النشر العلمي الدولي، بما يُحقق الريادة لجامعة المنيا، والوصول بها إلى مكانة مرموقة محليًا وعالميًا.

تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة

جدير بالذكر أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة يعتمد على 18 مؤشرًا للأداء مُجمعة في 5 مجالات رئيسية هي «جودة البحث، التدريس، البيئة البحثية، السمعة الدولية، الصناعة».