بنك خاص يعلن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي أمام طلاب الجامعات

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، فتح باب التقديم لطلاب الجامعة، لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2024، خلال أشهر فصل الصيف.

فتح باب التقديم لطلاب الجامعة للتدريب الصيفي

ذكر البنك العربي الأفريقي الدولي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن برنامج التدريب الصيفي يكون خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

كيفية التقديم للتدريب الصيفي

أشار البنك إلى أن يمكن التقديم على الطلب بداية من اليوم، وقبل يوم 27 مايو 2024، من خلال الموقع الرسمي للبنك.

ويذكر أن بعض البنوك المصرية، تبدأ هذه الفترة، بالإعلان عن التقديم على التدريب الصيفي خلال أشهر الصيف لطلاب الجامعة، داخل المقر الرئيسي للبنك أو فروع البنوك.

وسبق وأعلن البنك الأهلي المصري منذ أيام، عن التدريب الصيفي، وكانت الشروط أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون الطلاب المتقدمين مقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، كما يجب أن يكون التقدير للسنة الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.