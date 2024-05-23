رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«ديجيتايز» تحتفي بانتقالها للسوق الرئيسية للبورصة بـ«قرع الجرس»

كتب:

وليد عبد السلام
03:53 م | الخميس 23 مايو 2024
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

 شهدت البورصة المصرية اليوم الخميس، احتفالية قرع الجرس بمناسبة انتقال شركة «ديجيتايز للاستثمار والتقنية» (DGTZ.CA) من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

وشارك في الفعالية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، ويسري عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، وأحمد عتلم العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبورصة المصرية وشركة ديجيتايز.

وأكّد طلعت أن انتقال شركة ديجيتايز للسوق الرئيسية بالبورصة يعد دليلا على حيوية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وما يقدمه من فرص واعدة، مضيفة أنَّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الدولة، كما أنه أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار الـ6 سنوات الماضية.

و أوضح أحمد الشيخ أن إدارة البورصة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح يسري عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، بأن انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي يمثل تنفيذا لخطوة هامة في استراتيجية الشركة، إذ تعد هذه الخطوة إنجازًا هامًا لشركة ديجيتايز واؤكّد على قدرتها على النمو والتوسع.

اقرأ المزيد:

البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 67 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أخبار البورصة المصرية اليوم.. المؤشرات تغلق الجلسة على تباين في الأداء

برتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعة حلوان لنشر الثقافة المالية والادخارية

البورصة المصرية تتعاون مع جامعة الجلالة الأهلية لنشر ثقافة الادخار

البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه في بداية التداولات
بقلم وليد عبد السلام