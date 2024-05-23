«ديجيتايز» تحتفي بانتقالها للسوق الرئيسية للبورصة بـ«قرع الجرس»

شهدت البورصة المصرية اليوم الخميس، احتفالية قرع الجرس بمناسبة انتقال شركة «ديجيتايز للاستثمار والتقنية» (DGTZ.CA) من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.

وشارك في الفعالية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، ويسري عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، وأحمد عتلم العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبورصة المصرية وشركة ديجيتايز.

وأكّد طلعت أن انتقال شركة ديجيتايز للسوق الرئيسية بالبورصة يعد دليلا على حيوية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وما يقدمه من فرص واعدة، مضيفة أنَّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الدولة، كما أنه أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار الـ6 سنوات الماضية.

و أوضح أحمد الشيخ أن إدارة البورصة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لديها خطة محددة للنهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح يسري عتلم رئيس مجلس إدارة شركة ديجيتايز، بأن انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي يمثل تنفيذا لخطوة هامة في استراتيجية الشركة، إذ تعد هذه الخطوة إنجازًا هامًا لشركة ديجيتايز واؤكّد على قدرتها على النمو والتوسع.