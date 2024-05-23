بدء أعمال تحديث وصيانة 39 قطارا بالخط الثاني للمترو

أكدت وزارة النقل، على أهمية البدء في أعمال تحديث وتطوير عدد 39 قطارا بالخط الثاني للمترو الموردة منذ أكثر من 25 سنة على أن تتم كافة أعمال التحديث والتطوير بورش الخط الثاني للمترو.

عقود صيانة قطارات المترو

وأوضح الوزارة أنه تم الاتفاق مع شركة «كاف» الإسبانية على عقود لصيانة قطارات الخطين الأول والثاني لضمان إنتاجية قطع الغيار الأصلية الخاصة بهذه القطارات وتوطين صناعة النقل حيث تم الاتفاق على ألا تقل نسبة التوطين عن 40% من قيمة التعاقد ودفعها بالجنيه المصري.

إنشاء مصنع لإنتاج عجل قطارات السكك الحديدية

شددت الوزارة في بيان لها، على أهمية قيام الشركة بدراسة إنشاء مصنع لإنتاج عجل قطارات السكك الحديدية والمترو في مصر بالتعاون مع إحدى شركات إنتاج الحديد المصرية على أن يقوم هذا المصنع بتوريد منتجاته لكل من السكة الحديد ومشروعات المترو والجر الكهربائي مع العمل على تصدير منتجات هذا المصنع إلى كافة دول العالم.