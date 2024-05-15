محطات المترو الجديدة تستقبل ركاب الخط الأخضر بعد التشغيل التجريبي (صور)

بدأت محطات المترو الجديدة للخط الثالث لمترو الأنفاق والمعروف بـ«الخط الأخضر»، التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات «جامعة القاهرة، جامعة الدول العربية، بولاق الدكرور، التوفيقية، وادي النيل» والتي تعد آخر 5 محطات بالخط الثالث للمترو.

محطات المترو الجديدة

وتمتد محطات المترو الجديدة للخط الثالث للمترو من محطتي عدلي منصور وروض الفرج لجامعة القاهرة، إذ تتكامل مع محطات الخط الثاني عند جامعة القاهرة، ما يُسهل حركة الركاب بين الخطين.

خدمة ذوي الاحتياجات في المحطات الجديدة

ووفقا للهيئة القومية للأنفاق فإنّ محطات المترو الجديدة تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال بها بأيادٍ مصرية وفقا للمعايير والمواصفات العالمية، ومزودة بأحدث الخدمات والتقنيات لخدمة جميع الفئات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وينقل مترو الخط الثالث نحو مليوني راكب بشكل يومي، حيث يربط بين القاهرة الكبرى، ويحقق بذلك خدمات نقل متميزة.

ونشرت العلاقات العامة بمحافظة الجيزة عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور 5 محطات بمناسبة انطلاق التشغيل التجريبي بالركاب اليوم لمحطات الجزء الثالث من الخط الثالث للمترو والممتد من محطة التوفيقية وحتى محطة جامعة القاهرة بدءا من صباح اليوم.