خبير نقل يوضح مزايا خط المترو الثالث.. كيف حقق سيولة مرورية في الجيزة؟

5 محطات مترو جديدة، أُضيفت إلى منظومة النقل الأخضر الذكي الصديق للبيئة، مؤخرا، ليكتمل بها الخط الثالث للمترو، وشهدت هذه المحطات التشغيل التجريبي الأسبوع الماضي، لتبدأ رحلة تقديم الخدمات المتميزة لجمهور الركاب في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

محطات مترو الخط الثالث الجديدة

المحطات الجديدة هي محطة مترو جامعة القاهرة والتوفيقية وبولاق الدكرور وجامعة الدول العربية ووادي النيل، والتي نُفذت وفق المواصفات والمعايير العالمية، وراعت جميع الفئات سواء كبار السن أو السيدات أو ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تزويدها بعلامات إرشادية متنوعة ومصاعد وسلالام كهربائية.

وفق وزارة النقل، جذبت المحطات الجديدة، عددا كبير من الركاب خلال الساعات الأولى من التشغيل التجريبي، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على المناطق المحيطة، إذ أكدت وزارة النقل أنها حرصت بالتنسيق مع المحافظة على عودة الشيء إلىى أصله في محيط جميع المحطات.

إقبال الركاب على المحطات

ووصفت الوزارة إقبال الركاب على المحطات بالـ«كثيف»، إذ تخدم المحطات مناطق حيوية وتُسهل عملية الانتقال إلى مختلف أرجاء القاهرة الكبرى لتبادل الخط الثالث للمترو الخدمة مع الخطين الأول والثاني، فبإمكان الراكب استقلال المترو من محطة مترو جامعة القاهرة إلى محطة عدلي منصور مباشرة في حوالي 50 دقيقة.

عملت محافظة الجيزة، وفق تقرير لها، على تطوير محيط جميع المحطات وتجهيزه لتسهيل حركة الركاب كرصف الطرق وتجهيزها بالعلامات الإرشادية، ففي محيط محطة مترو جامعة القاهرة، جرى رصف الطريق ذهابا وإيابا لتحقيق السيولة المرورية.

الإقبال الكثيف من قبل الركاب، على محطات المترو، ساهم في تخفيف الضغط على الحركة المرورية، خاصة في جذب أصحاب السيارات الخاصة، الأمر الذي يحقق مزايا عديدة منها الحفاظ على البنية التحتية من الرطق والكباري والثاني هو الحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إنّ توفير وسيلة مترو في مناطق حيوية وذات كثافة سكانية عالية أمر له انعكاسات إيجابية متنوعة، خاصة وأن المترو وسيلة نقل سريعة وآمنة وذكية وخضراء، فتجذب أكبر عدد من الركاب: «وهو ما حدث بتشغيل محطات جديدة في بولاق الدكرور وجامعة الدول العربية».

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن الدولة سعت في الفترة الأخيرة في توفير وسائل نقل جماعية متنوعة لتتبادل الخدمة مع بعضها البعض مثل المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وأخيرا القطار الكهربائي السريع.