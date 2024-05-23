«واحد من الناس» يستضيف أبطال مسلسل «حق عرب» الأحد المقبل (صور)

يستضيف برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان أحمد العوضي وأبطال مسلسل «حق عرب»، الأحد المقبل، وذلك في حلقة خاصة واستثنائية، بمناسبة إعادة عرض المسلسل على شاشة قناة «الحياة».

ويكشف العوضي خلال الحلقة أسرارا تذاع لأول مرة عن حياته الخاصة وأسرته ووالديه ومشواره الفني وبدايته، وكذلك كواليس خاصة عن المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

كما تتضمن الحلقة لقاءات مع كل أبطال المسلسل، والذين يكشفون كواليس العمل وأصعب المشاهد في أمسية وسهرة فنية خاصة عبر البرنامج الذي يذاع على قناة الحياة.