هل سيكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل حق عرب؟.. أحد نجوم العمل يكشف

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل حق عرب في السباق الرمضاني الماضي لعام 2024 تساءل الكثير من متابعي العمل عن إمكانية وجود جزء ثانٍ منه في رمضان 2025 وهناك من طالب بهذا الأمر.

إبراهيم السمان: أتمنى وجود جزء ثانٍ من مسلسل حق عرب

وعن هذا قال الفنان إبراهيم السمان أحد أبطال مسلسل حق عرب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحقيقة مفيش أي كلام اتفتح في الموضوع ده خالص ولا أي حد جابلي سيرة بخصوص إن يكون فيه جزء تاني من مسلسل حق عرب بس طبعا أتمنى إن يكون فيه جزء تاني وإن محسن الشخصية اللى بعملها يتجوز بقى ويسيب عرب السويركى فى حاله».

وعن فكرة تقديم أجزاء ثانية من أعمال فنية ناجحة فقال «لما يكون فيه حاجة كويسة وناجحة والناس حبيتها لازم يكون عندك ورق بنفس القوة علشان تقرر تعمل جزء تاني لو معندكش متعملش، أنا أهم حاجة بالنسبة لى المحتوى انت هتقدم إيه وهتقدمه إزاي زى زمان كدا مسلسل ليالي الحلمية وذئاب الجبل تحس فيه موضوع وخطوط ودراما وشبكة علاقات».

يذكر أن الفنان إبراهيم السمان قدم شخصية محسن صديق عرب السويركى الذي قدمه الفنان أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل وشارك معهم وفاء عامر ورياض الخولى ودينا فؤاد وكارولين عزمي ودنيا المصري ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.