بعد سلسلة من المراوغات.. مجلس الحرب الإسرائيلي يقر استئناف مفاوضات غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بعد سلسلة من المراوغات والأكاذيب.. مجلس الحرب الإسرائيلي يقر استئناف مفاوضات غزة».

الاحتلال مارس الأكاذيب ضد الدور المصري

وأفاد التقرير: «أنه بعد سلسلة من المراوغات والأكاذيب مارسها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية ضد الدور المصري في الوساطة، صادق مجلس الحرب الإسرائيلي على استئناف المحادثات المُجمدة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد أن جُمدت من قبل، نتيجة تعنت الاحتلال في بعض بنود الاتفاق».

ملف تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيلين مع حماس

وواصل التقرير: «اجتماع مجلس الحرب الذي استمر أكثر من 4 ساعات، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أقر بالإجماع خلال اجتماعه مبادئ توجيهية مُحدثة لفِرق التفاوض الإسرائيلي، وذلك بعد أن رفض نتنياهو خلال اجتماع سابق عرض قدمه مسؤول حول ملف تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيلين مع حركة حماس».

وأضاف التقرير: «الاقتراح الذي قدمه المسؤول ورفضه نتنياهو من قبل، تضمن استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات فيما يتعلق بعدد المحتجزين الأحياء الذين يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وهو المقترح الذي وافق عليه أعضاء مجلس الحرب، الذين أعربوا عن دعمهم لاقتراح المسؤول، وطلبوا السماح لفريق التفاوض بحرية العمل الكاملة من أجل التوصل إلى اتفاق».