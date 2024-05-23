رئيس «الجيل»: أكاذيب الإعلام الصهيوني هدفها التغطية على جرائم حكومة نتنياهو

أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الادعاءات الكاذبة التي أطلقها الإعلام الصهيوني داخل إسرائيل وخارجها، بما في ذلك الأكاذيب التي تبنتها الصحافة الأمريكية بشأن الدور المصري في المفاوضات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وقيادات حماس، بحضور الإدارة الأمريكية ودولة قطر.

وأوضح أن هذه الادعاءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة والتغطية على جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي أصبح رئيسها ووزير دفاعها ملاحقين من المحكمة الجنائية الدولية.

مصر تمتلك خبرات تراكمية عميقة في مجال المفاوضات

وأكد الشهابي أن مصر تمتلك خبرات تراكمية عميقة في مجال المفاوضات بين إسرائيل وحماس، وتتمتع برؤية متكاملة اكتسبتها من خبرات تمتد لقرابة خمس عقود، لذلك كانت هناك رغبة شديدة من جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية أو حركة حماس، لإجراء المفاوضات في القاهرة وبرعاية مصرية كاملة. وأشار إلى أن المفاوض المصري تسلح بروح صادقة ومخلصة لإنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني، مما نال احترام جميع الأطراف واقترب من تحقيق هدنة طويلة.

وأشار إلى أن استجابة حماس المفاجئة للمقترحات المصرية، التي وافقت عليها إسرائيل سابقًا، جعلت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتراجع عن موافقته ويكذب في رفضه للمقترح المصري، وكأنه وافق عليه فقط لإظهار حماس أمام الرأي العام العالمي على أنها الرافضة.

وأوضح أن موافقة حماس وضعت نتنياهو في مأزق حقيقي بين حلمه بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها إلى سيناء، وبين انتهاء الحرب الذي سيؤثر على مستقبله السياسي.

وتحدث الشهابي عن توجيه الإعلام الصهيوني داخل إسرائيل وخارجها، خاصة في الولايات المتحدة، لإطلاق الأكاذيب التي تشكك في جهود الوساطة المصرية، خاصة بعد الخطوات المصرية المتزنة والمؤثرة، مثل رفض استيلاء جيش الاحتلال على معبر رفح ورفع العلم الإسرائيلي عليه، واتهام مصر لإسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، وانضمامها إلى دعوات حكومة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

اتهامات الإعلام الصهيوني عبثية وساذجة ولا تليق بالدولة المصرية

وشدد الشهابي على أن الاتهامات التي أطلقها الإعلام الصهيوني عبثية وساذجة، ولا تليق بالدولة المصرية التي سخرت كل إمكاناتها لوقف الحرب الوحشية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن هذه الاتهامات تهدف أيضًا إلى تبييض وجه الإدارة الأمريكية التي فشلت في الضغط على إسرائيل للتوقيع على الاتفاقية. وتساءل الشهابي لماذا لم يخرج متحدث رسمي من الإدارة الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية ليتحدث عن هذه الاتهامات إذا كانت صحيحة؟

وأكد الشهابي أن مصر تحافظ على مصداقيتها وتاريخها، وتهدف إلى تحقيق السلام ولا يمكن أن تقوم بمثل هذه العمليات الساذجة.