«القاهرة الإخبارية»: ارتقاء 12 شهيدا في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال انسحبت صباح اليوم من مدينة جنين ومخيمها، لافتةً إلى أن الاقتحام استمر لمدة يومين، وأسفر عن ارتقاء 12 شهيدًا وتدمير البنية التحتية، حيث قُدرت الخسائر المادية بحوالي 8 ملايين دولار.

تشييع جثامين الشهداء في مخيم جنين

وأضافت «السلامين»، خلال مراسلتها للقناة، أن الإصابات بالمخيم وصلت إلى 20 إصابة، من بينها إصابة خطرة وأخرى متوسطة برصاص القنص الإسرائيلي، موضحى أن قوات الاحتلال توغلت في أنحاء المخيم.

وذكرت «السلامين»، أنه تم تشييع جثامين الـ12 شهيدا في الظهيرة، حيث أعلنت القوى الإسلامية والوطنية الحداد الشامل والإضراب على أرواح الشهداء.

وواصلت: «هناك مزيد من الاقتحامات في الساعات الأخيرة في بيت فجارالتي كان بها عشرات الفلسطينيين، والذين أصيبوا إثر قنابل قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، كما اندلعت الاشتباكات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال».