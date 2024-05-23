خالد البلشي يستقبل لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين لبحث سبل دعم أعضائها

استقبل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين فرع مصر، لبحث سبل دعم أعضائها، خاصة الذين يتواجدون في القاهرة بسبب ظروف الحرب.

أوضاع الصحفيين الفلسطينيين

وأطلع الوفد نقيب الصحفيين المصريين على الأوضاع الصعبة، التي يعيشها الصحفيون الفلسطينيون، الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وعلى أوضاع الصحفيين الفلسطينيين المتواجدين حاليًا في الأراضي المصرية.

وأشاد نقيب الصحفيين المصريين بالصحفيين الفلسطينيين، الذين يؤدون رسالتهم في ظل الظروف الصعبة، التى يواجهونها بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 140 صحفيًا، وما يواجهونه من مصاعب بسبب نقص الإمكانات، ومواد الحماية والمعدات الصحفية.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على عدة بنود، كان أبرزها العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بحضور نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ويشمل وضع آليات لتقديم المساعدات للصحفيين المتواجدين بمصر، وفى مقدمتها الخدمة الصحية.

التواصل بين الصحفيين المصريين والفلسطينيين

كما جرى خلال اللقاء، الاتفاق على استمرارية التواصل بشكل دائم بين لجنة النقابة، ونقابة الصحفيين المصريين، لتقديم الخدمات للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل العمل والتعاون المشترك على كل الأصعدة، بما في ذلك ترتيب عقد الدورات المختلفة وورش العمل.