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نقيب الصحفيين: إطلاق موقع إلكتروني لمؤتمر النقابة السادس  

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:23 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
خالد البلشي نقيب الصحفيين

خالد البلشي نقيب الصحفيين

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه سوف يتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، ترفع عليه كافة التوصيات التي تخرج من الجلسات التحضيرية للمؤتمر، وذلك حتى يكون جميع أعضاء الجمعية العمومية على اطلاع دائم بالخطوات التي تتخذها النقابة للتحضير للمؤتمر.

إطلاق موقع إلكتروني لمؤتمر العام السادس للنقابة 

وأضاف البلشي، خلال كلمته في المؤتمر التحضيري السادس لنقابة الصحفيين، أنه تم الاتفاق على لجنة استشارية تتولى التحضيرات للمؤتمر بصورة مباشرة، مضيفا أنه سوف يتم الإعلان عن كل تفاصيل المؤتمر قبل موعد انعقاده.

وتابع أن الجلسات الماضية شهدت مشاركة واسعة ومقترحات مختلفة وأفكار متنوعة في المحاور الثلاث الرئيسية للمؤتمر.

وحضر المؤتمر رؤساء مجالس وتحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين؛ لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

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