مكتب تأهيل لذوي الإعاقة بمقر نقابة الصحفيين بداية من الأحد المقبل

أعلنت نقابة الصحفيين استضافة مكتب تأهيل لذوي الإعاقة بمقر النقابة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، اعتبارًا من الأحد المقبل 26 مايو الجاري، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين في بيان، أن مكتب التأهيل يأتي في إطار اهتمام النقابة برعاية الصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة، وحل كل المشكلات التي تواجههم في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

أشار «البلشي» إلى أن موظفي وزارة التضامن سيتواجدون في النقابة من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وسيعمل المكتب بالنقابة يوم الأحد من كل أسبوع حتى الانتهاء من كل ملفات الصحفيين وأسرهم، وفق قاعدة البيانات التي أنشأتها النقابة لذوي الإعاقة.