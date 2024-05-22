«الصحفيين» توفر وحدات مصيفية لأعضائها بالساحل الشمالي.. اعرف التفاصيل

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين توافر فيلا من 3 طوابق وشاليه أرضي بالتكييف، في قرية بانوراما بالساحل الشمالي، وذلك نظرا للإقبال الكبير هذا العام على الوحدات المصيفية بقرية بانوراما فى الساحل الشمالى الكيلو 76.

وأوضحت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، في بيان، توفير فيلا من ثلاثة طوابق مكيفة صف ثالث على البحر ورؤية واضحة له، وقريبة من حمام السباحة الرئيسى، ويتكون الدور الأرضي من ريسبشن كبير 3 قطع يحتوى على 2 أنتريه، وسفرة ومطبخ، وحمام، والدور الأول من 3 غرف نوم، و3 حمام ماستر، والدور الثاني من غرفة بحمام ماستر، والدور الثالث عبارة عن روف كبير بمساحة الفيلا برؤية واضحة للبحر بقعدة عربى، وحددت 20 ألف جنيه قيمة الاشتراك.

تفاصيل مصيف النقابة في الساحل الشمالي

وأشارت النقابة، إلى توافر شاليه دور أرضى مكيف بالكامل، عبارة عن 2 غرفة و2 حمام ماستر وريسشبن يحتوى على 2 أنتريه وسفرة ومطبخ كبير ورؤية واضحة للبحر وقريب من حمام السباحة الرئيسى، وقيمة الاشتراك 10 آلاف جنيه، مضيفة أنه يسدد الزملاء مبلغ 700 جنيه تأمينًا للوحدة يسترد فى نهاية المصيف حال عدم وجود تلفيات.

ونوهت اللجنة على الزملاء ضرورة الحفاظ على الوحدات ومحتوياتها، وحال وجود أي خسائر أو تلفيات سوف يتحملها الزميل كاملة.

مواعيد الأفواج

وبحسب بيان النقابة، تبدأ الأفواج من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

الأسبوع الأول: من الثلاثاء 18 يونيو حتى الثلاثاء 25 يونيو.

الأسبوع الثانى: من الثلاثاء 25 يونيو حتى الثلاثاء 2 يوليو.

الأسبوع الثالث: من الثلاثاء 2 يوليو حتى الثلاثاء 9 يوليو.

الأسبوع الرابع: من الثلاثاء 9 يوليو حتى الثلاثاء 16 يوليو.

الأسبوع الخامس: من الثلاثاء 16 حتى الثلاثاء 23 يوليو.

الأسبوع السادس: من الثلاثاء 23 حتى الثلاثاء 30 يوليو.

الأسبوع السابع: من الثلاثاء 30 يوليو حتى الثلاثاء 6 اغسطس.

الأسبوع الثامن: من الثلاثاء 6 اغسطس حتى الثلاثاء 13 أغسطس.

الأسبوع التاسع: من الثلاثاء 13 أغسطس حتى الثلاثاء 20 أغسطس.

الأسبوع العاشر: من الثلاثاء 20 أغسطس حتى الثلاثاء 27 أغسطس.

الأسبوع الحادى عشر: من الثلاثاء 27 أغسطس حتى الثلاثاء 3 سبتمبر.

الأسبوع الثانى عشر: من الثلاثاء 3 سبتمبر حتى الثلاثاء 10 سبتمبر.

الأسبوع الثالث عشر: من الثلاثاء 10 سبتمبر حتى الثلاثاء 17 سبتمبر.