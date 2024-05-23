صور من داخل الحرم المكي تكشف مراحل تغيير كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج

زين الحجاج أطهر بقعة على وجه الأرض، استعدادا لموسم الحج، وفي هذا الوقت من كل عام يتم تغيير كسوة الكعبة، والتي تمر بمجموعة من المراحل لتظهر بشكلها النهائي، والتي ظهرت في مجموعة من الصور عرضتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر صفحتها الرسمية.

مراحل تغيير كسوة الكعبة استعدادًا لموسم الحج

تبدأ أولها بفك أسفل الكسوة من جميع الجوانب ومن ثم فصل الأركان.

يرفع ثوب الكعبة المشرَّفة عادة على عدة مراحل.

فك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة.

لف كسوة الكعبة المشرَّفة بارتفاع 3 أمتار وموازاته على ارتفاع متر واحد.

تثبيت الكسوة من جميع الجوانب وفك 3 من القناديل.

العمل على تثبيت القماش الأبيض من كافة الجهات كلٍّ على حدة.

تركيب القناديل على القماش الأبيض وصولًا إلى المرحلة الأخيرة

لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، أعلنت أنه تم في الأمس القريب رفع الجزء السفلي من الكسوة، والذي يصل طوله حوالي 3 أمتار، وفقًا للخطة المعتمدة لموسم الحج، وذلك عبر تغطية ذلك الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض، بعرض مترين ونصف وطول 54 مترًا من الجهات الأربع، لتشير الهيئة أن تلك العادة تجرى سنويًا للحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.