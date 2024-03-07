«شؤون الحرمين»: جاهزون لاستقبال المعتمرين وتهيئة متكاملة للأجواء التعبدية

‏أكملت رئاسة شؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، جاهزية منظومتها الدينية؛ لاستقبال الأعداد المليونية المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك من المعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

خطة شؤون الحرمين لاستقبال المعتمرين

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور وكيليّ «السديس» للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وحث على التكامل مع هيئة العناية وشركاء النجاح، مؤكدا أن الرئاسة وصعت خطة تكاملية تناغمية مع شركاء النجاح؛ لتهيئة البيئة التعبدية، وتعميق فضيلة وآداب الشهر الكريم؛ بتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية، وتسخير التقانة والذكاء الاصطناعي والإعلام الحديث، وتطويعها لتنفيذ خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك، على أكمل وجه وأعلى المعايير.

‏وأعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ خلال اجتماعه مع الوكيلين الشيخ الدكتور محمد الخضير، وبدر آل الشيخ، وحضور عدد من القيادات في الحرمين الشريفين؛ عن استكمال الاستعدادات لموسم رمضان المبارك، مؤكدًا أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تعمل وفق إطار الخطة المرسومة لشهر رمضان المبارك؛ لتحقيق التميز والجودة في مستهدفات الرئاسة الدينية.

تمكين المعتمرين من أداء العبادات والمناسك

أوضح السديس، أننا نهدف لتمكين المعتمرين من أداء العبادات والمناسك على بصيرة وهداية، في بيئة وسطية دينية، ووفق حوكمة وعمل مؤسسي مقنن، فضلًا عن استثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين الدينية.

‏وحث رئيس الشؤون الدينية على تعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين، والبرامج العلمية والتوجيهية وحِلق القرآن، والمساهمة الفاعلة في توضيح المسائل الشرعية، والآداب الإسلامية السنية، وأحكام وآداب الصيام في الشهر الكريم.

‏وشدد على جميع القطاعات الدينية بضرورة تكثيف جهودها الميدانية، وبذل المزيد من التوعية الدينية برفق ولين، وإيصال مضامين خطبة الجمعة الرمضانية مترجمة باللغات العالمية، ونشر هداياتها وقيمها الوسطية إلى أنحاء العالم؛ ترسيخًا لرسالة الحرمين الشريفين الدينية.

‏وأكد محورية التكامل والتناغم مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، والمنظومة الأمنية، وكافة شركاء النجاح في منظومة العمل في الحرمين الشريفين؛ لإنجاح موسم شهر رمضان المبارك، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده من دعم لا محدود، سائلًا الله -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنمو والازدهار.