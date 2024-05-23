اعتراف خطير من جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجنود لا يلتزمون بالتعليمات

بعد أيام من قتل موظف إغاثة دولي تابع للأمم المتحدة، وبعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في الواقعة عقب الإدانات الدولية لاستهداف موظفي الإغاثة في قطاع غزة، اعترف جيش الاحتلال رسميًا أن الجنود لم يلتزموا بالتعليمات بوجوب التعامل بحذر مع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بحسبما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود لم يلتزموا بالتعليمات بوجوب التعامل مع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بحذر، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقت اللوائح، وقتلت عن طريق الخطأ موظف الإغاثة الدولي في رفح الفلسطينية بعد استهداف سيارته.

دخلت إلى منطقة قتال محظورة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نتيجة التحقيق خلصت إلى أن سيارة موظفي الإغاثة، والتي أدى استهدافها إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخر، دخلت إلى منطقة قتال محظورة، وذلك دون أي تنسيق مع جيش الاحتلال.

استهداف سيارة عامل الإغاثة الدولي مرتين

وتعرضت السيارة للاستهداف مرتين، الأولى كانت بقذيفة ثم الثانية بقنابل يدوية من مكان قريب يسهل منه التعرف على هويتها، ورغم أن السيارة كانت تحمل علامة «UN» الزرقاء، والتي تشير إلى الأمم المتحدة، استهدفها الاحتلال، وهو ما يتعارض مع اللوائح المتعلقة بالعاملين في المجال الإنساني.

«جوتيريش» يعلق

وقتل الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من شهر مايو الجاري، أول موظف إغاثة دولي تابع للأمم المحدة في قطاع غزة، وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة حينها، إنه يشعر بحزن عميق لوفاته، مضيفًا أن الموظفين كانا في طريقهما إلى المستشفى الأوروبي في رفح الفلسطينية.