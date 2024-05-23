محمد نور: التزمت بالمصداقية طوال فترة عملي في منصة «الوعي نور»

أكد محمد نور، الباحث السياسي والاستراتيجي، التزامه بالمصداقية طوال عمله في منصة «الوعي نور».

قصص وحكايات الرموز المصرية

وقال «نور»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «البداية كانت من قصص وحكايات الرموز المصرية وبطولات الدولة المصرية بشكل عام، وكنت أستخدم يوتيوب وفيسبوك حتى أرى بعض ملامح حرب 1956 أو أشرف مروان».

وبيّن أنه لم يكن يجد إلا رواية واحدة فقط عن هذه الأشياء، وكانت معادية للدولة المصرية، وهو ما كان يدفعه إلى المزيد من البحث والسؤال ومحاولة بناء قصة كاملة، حتى يجد عنصرًا شيقًا يجذب به الشباب.

بداية تطور منصة «الوعي نور»

وتابع: «ومن هنا عملت على حكاية أحداث للناس سمعوا عنها من قبل، لكنهم لأول مرة يشاهدونها بهذا الشكل، وبخاصة أنّ ما كنت أحكيه يتسق مع الواقع وفطرتهم الوطنية، فهم لا يصدقون الرواية الإسرائيلية التي جاء فيها أنّ حرب 1973 متعادلة، لكنهم لا يسمعون غيرهما».

واستكمل: «وجاءت فكرة بناء المصداقية، بالإضافة إلى معلومات عن الأحداث الحالية بشكل صادق، وعملت على عرض المعلومات بشكل مهني، أنا لست متخصصًا لكنني أتكلم بفطرتي الوطنية الصادقة، وأحاول الاجتهاد بقدر الإمكان حتى أوصل المعلومة بشكل بسيط وسهل؛ لأن الذي يخرج من القلب يصل للقلب».