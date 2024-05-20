«التضامن»: تنفيذ 1.5 مليون زيارة منزلية لرفع الوعي المجتمعي للأسر

أكدت الدكتورة جاكلين ممدوح، مدير عام إدارة شؤون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الرائدات الاجتماعيات ساهمن في رفع الوعي المجتمعي لعدد 3 ملايين أسرة من خلال الزيارات المنزلية، والتي تبلغ 1.5 مليون زيارة شهرية، بالإضافة للمواطنين الذين يتم استهدافهم من خلال الندوات.

ندوات وحملات توعية

وقالت «جاكلين» لـ«الوطن»، إن الرائدات يشاركن في الحملات التي تطلقها الوزارة والتي تستهدف خلق رأي عام مؤيد لأحد القضايا وقد وصلت الرائدات لملايين الأسر في الآونة الأخيرة من خلال الحملات التوعوية، والتي تتضمن بالإضافة إلى الندوات، العديد من الأنشطة، مثل المسرحيات أو مسرح العرائس أو ورش الرسم أو عرض لقصص نجاح أو إخفاق من المجتمع بما يؤيد ويدعم قضايا الحملة.

الاستعانة برجال الدين في الحملات

ونوهت إلى أن الرائدات الاجتماعيات يستعين أثناء الحملة برجال الدين الإسلامي والمسيحي من القرية وكذلك بعض المتخصصين لتعزيز الفائدة، موضحة أنه من أهم الحملات التي قادتها الرائدات في الأونة الأخيرة «التربية مشاركة - زواجها قبل 18 يضيع حياتها - العنف فكرة بالوعي نقدر نغيرها - النظافة صحة وسلامة - علشان ولادكم احسبوها صح - ختان الإناث - امسكوا طرف الخيط وشاركي في القرار - الوقاية من سرطان عنق الرحم».