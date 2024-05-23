أحمد مبارك: صناعة المصادر المزيفة من استراتيجيات السوشيال ميديا في التضليل

قال أحمد مبارك، الإعلامي والسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ صناعة المصادر المزيفة من استراتيجيات السوشيال ميديا في تزييف الوعي الجمعي والتضليل، موضحًا: «من الممكن أن تنشئ موقعا صغيرا كي تنسب الموضوعات إليه، وعند تحدث مروج الشائعات بعد ذلك يستشهد به».

تجميل الكذب عبر السوشيال ميديا

وأضاف مبارك، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن من استراتيجيات السوشيال ميديا أيضًا تجميل الكذب، فمن كان يريد ترويج شائعة يمكنه استخدام بوست جرافيك ولوجو من أي موقع سواء كان حقيقيا أو مزيفا.

المواطن محاصر بكمية كبيرة من الأكاذيب والضلالات

وتابع إعلامي وسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «المواطن محاصر بكمية كبيرة من الأكاذيب والضلالات، لو لم يكن محاطًا بالمعلومة الحقيقية وفي التوقيت المناسب وبشكل منطقي وموثق، حتى يكون لديه مناعة تمكنه من اختبار المعلومات المزيفة التي تتدفق عليه باستمرار، فإنه سيسقط فريسة وضحية».