شريف سامي نائب الرئيس التنفيذي لمكتب استقبال طلبات التجنس: ندرس الآن عددا كبيرا من طلبات الحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار

أكّد شريف سامي عجيب، نائب الرئيس التنفيذي لمكتب استقبال طلبات التجنس، في حواره مع «الوطن»، أنّ هناك نحو 9 ملايين أجنبي مقيم في مصر، يبحثون عن وطن آمن للحياة والاستثمار ولهذا السبب أصدرت الحكومة قانونًا في عام 2019، لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، والذي يعتبر واحدًا من أسرع برامج منح الجنسية بالشرق الأوسط.

وأقر القانون السماح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقاراً أو أنشأ مشروع استثماري أو المشاركة في مشروع قائم، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مالي بالعملة الأجنبية يتم اعتبارها إيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.

منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب متوقف على موافقة الجهات الأمنية وفحص الطلبات المقدمة أمنيًا

بداية.. ما هو برنامج «منح الجنسية عن طريق الاستثمار» الذي تطرحه مصر أمام الأجانب؟

في سبيل التيسير على راغبي الحصول على الجنسية المصرية صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، وأيضا القرار رقم 3562 لسنة 2023، بتنظيم حالات منح الجنسية للأجانب، كما صدر القرار رقم 647 لسنة 2020 بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات، والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي، والجهات الأمنية المعنية.

منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار له مزايا وعوائد إيجابية على الاقتصاد المصري

وجرى تجهيز وحدة بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تضم موظفين على أعلى قدر من الكفاءة والحرفية تم تأهيلهم لمساعدة راغبي الحصول على الجنسية المصرية في اختيار نوع الاستثمار المناسب لهم وخاصة في قطاع العقارات المصري الزاخر بالفرص الواعدة في المدن المصرية الجديدة أو غيرها من المناطق.

لماذا أصدرت مصر قانون تنظيم منح الجنسية المصرية؟

مصر دولة كبيرة تتمتع بقوة اقتصادية هائلة وموقع استراتيجي منفرد وفرص متعددة للنمو، إضافة إلى أن مصر يعيش بها أكثر من 9 ملايين أجنبي من مختلف جنسيات العالم ويرغب الكثير منهم في الحصول على الجنسية المصرية وحقوق الإقامة في مصر كمواطن مصري يتمتع بالحقوق ويؤدي الواجبات، وبناء عليه قامت الدولة المصرية باستغلال هذه المميزات وإصدار قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار بما يعزز المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي واستدامة وتوطين هذه الاستثمارات وفتح مورد جديد للعملات الأجنبية، ومنح الجنسية مقابل الاستثمار إجراء تقوم به كثير من دول العالم لدفع حركة الاستثمار وتوطين رأس المال ورفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام.

ما هي البرامج الاستثمارية التي تطرحها مصر للراغبين في الحصول على الجنسية؟

تتنوع البرامج الاستثمارية بين 4 برامج استثمار رئيسية، إما عبر استثمار عقاري بقيمة لا تقل قيمته عن 300 ألف دولار عن طريق شراء شقة سكنية أو أرض سواء كانت صناعية أو زراعية مع شرط الاحتفاظ بها مدة 5 سنوات وبعد مرور هذه المدة من حقه التصرف أو بيع العقار، والبرنامج الثاني عبر قيامه بإنشاء مشروع استثماري أو المشاركة في مشروع قائم بما لا يقل عن مبلغ 350 ألف دولار مع إيداع 100 ألف دولار لصالح الخزانة العامة للدولة لا ترد، مع شرط الاحتفاظ بحصته في الشركة مدة 5 سنوات، والبرنامج الثالث عبارة عن إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد، أما البرنامج الرابع يشمل إيداع 250 ألف دولار البنك المركزي لصالح الخزانة العامة للدولة لا ترد، ويتم منح الجنسية للمستثمر وأولاده القصر حتى سن 21 عاما.

4 برامج توفرها مصر للمستثمرين للحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار

ما هو الهدف من هذه البرامج التي تسمح للمستثمر الأجنبي الحصول على الجنسية المصرية؟

الهدف الأساسي، هو توطين الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث أن هذه الاستثمارات من مشروعات مقامة على أرض مصر وأصبحت داخل الاقتصاد المصري، وأصبح المستثمر الأجنبي لديه الجنسية المصرية مما يجعله يحصل على جميع حقوق وواجبات المواطن المصري، ومن حقه أن يقوم بنقل جميع استثماراته الأخرى إلى داخل مصر.

وما هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها المستثمر للحصول على الجنسية المصرية؟

الخطوات اللازمة للحصول على الجنسية المصرية قررنا أن تكون بسيطة وميسرة حيث يقوم طالب الحصول على الجنسية المصرية بالحضور شخصيًا أو عبر مكاتب الهجرة المعتمدة إلى وحدة فحص طلبات التجنس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقوم بتعبئة الطلب الخاص به ويتم أداء رسم إداري غير مسترد قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أوما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى بموجب تحويل بنكي من الخارج، إلى حساب وحدة فحص طلبات التجنس بالبنك المركزي المصري، وبعد ذلك تقوم الوحدة بمراجعة الطلب واستطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية في ضوء اعتبارات الأمن القومي، وفي حال الحصول على الموافقات الأمنية يقوم السيد الدكتور رئيس الوزراء بمنح طالب الجنسية حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة 6 أشهر وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتقديم ما يفيد من مستندات تنفيذ البرنامج الاستثماري، سواء من خلال شراء العقار أو أوراق الموافقة على مشروعه الاستثماري، أو ما يفيد الإيداع المالي بحساب البنك المركزي، ليتم بعدها إصدار قرار منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء.

ما هو الدور المنوط بمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب؟

المكتب هو الجهة التي تقوم باستلام طلبات الحصول على الجنسية ويتعامل معها المستثمر مباشرة لتقديم كافة المستندات المطلوبة والتأكد من صحتها ويقوم بمساعدة المستثمر لتنفيذ البرنامج الاستثماري المختار منه، ويقوم المكتب بإرسال الطلبات المستوفاة للشروط المطلوبة إلى وحدة فحص طلبات التجنس التي تقوم بالتنسيق بين العديد من المؤسسات المعنية في الدولة، فهي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والإسكان والاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وإدارة المخابرات الحربية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، وذلك للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة للتجنس وإصدار التوصية بشأن كل طلب، وتم تحديد مدة زمنية لفحص طلبات التجنس ما بين 3 إلى 9 أشهر يكون خلالها قد تم الرد النهائي على طلب الراغب في التجنس بالجنسية المصرية بالقبول أو الرفض.

ما هي أبرز الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار؟

السوريين من أكثر الجنسيات الذين تقدموا للحصول على الجنسية المصرية، وتعتبر الجالية السورية في مصر أول من عرف بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين، وبشكل عام تقدم إلينا نحو 23 ألف [SE1] جنسية للحصول على الجنسية مقابل الاستثمار.

هل تمنح الجنسية المصرية للمستثمر فقط، أم تمتد لأفراد عائلته؟

تمنح الجنسية المصرية لطالب الجنسية وأولاده القصر حتى سن 21، أما الزوجة فتحصل على الجنسية المصرية بعد عامين من حصول زوجها عليها.

ما هي الشروط اللازم توافرها فى المتقدم للحصول علی الجنسية المصرية ؟

الشروط بسيطة وسهلة، وأهمها أن يكون مقبولاً من الجهات الأمنية ولم يسبق له الانتماء الى أية جماعة أو تنظيم إرهابى، مع تقديم المستندات التالية، شهادة رسمية من بلده الأصلي تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية الصادرة من السلطات المصرية.

أيضا من بين المستندات المطلوبة، شهادة رسمية من أحد المستشفيات الحكومية بأنه لائق طبيًا وخالي من الأمراض أو الأوبئة، وشهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلي والبلد التي يقيم فيها بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة علي تاريخ تقديم الطلب، وكذلك أن يكون ذو ملائة مالية ولديه القدرة علي جلب مبلغ الرسوم الإدارية ومبالغ البرنامج الاستثماري من الخارج fresh money وليس من السوق المحلي .

ما عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على الجنسية ؟

على الرغم من عدم الإعلان بشكل كافى عن برنامج التجنيس المصري إلا أنه وحتى الآن تقدم إلينا نحو 1000 مستثمر للحصول علي الجنسية وقام نصفهم بسداد الرسوم الإدارية بواقع 10 آلاف دولار، وتم منح الجنسية لعدد كبير منهم بعد تنفيذهم للبرنامج الاستثماري المختار منه، وجاري استكمال الإجراءات الخاصة للبعض الأخر لحصولهم على الجنسية.

وهذه الأعداد فى تزايد مستمر، ونحن الأن ندرس الأن عدد كبير من طلبات الحصول على الجنسية ومن المتوقع ارتفاع هذه الأرقام خلال العامين المقبلين نتيجة الاستقرار والمزايا التى تكفلها مصر لمواطنيها من استقرار أمنى واجتماعي واقتصادي إذا ما قورنت بالأوضاع المتردية التى تعانى منها غالبية دول المنطقة.

ما هي أهم المميزات التي تمنحها الجنسية المصرية للحاصلين عليها؟

فى ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة التى تعانى منها معظم دول المنطقة فالحصول على الجنسية المصرية يمتع الحاصل عليها بحقوق المواطنة والعيش والإقامة فى بلد يتمتع باستقرار تقوده مؤسسات دولة قوية تحت حماية جيش وطنى قوى، إضافة إلى أن الجنسية المصرية توفر لحامليها التمتع بخدمات الرعاية الصحية والتعليم المجانى من المستوى الابتدائي وحتى المستوى الجامعي، حيث تقوم سياسات الدولة المصرية على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الصحية والتعليمية بين جميع طبقات المجتمع بما يدعم قيم الانتماء والولاء والمواطنة.

وما هى المزايا التى يحصل عليها المستثمر؟

المزايا التى يمكن الحصول عليها كمستثمر، فالدولة المصرية تتمتع ببنية تحتية قوية من مطارات وشبكة طرق وموانئ وخدمات طاقة مستقرة وخدمات لوجستية متطورة، وقامت الحكومة بعمل إصلاح هيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية التى تساعد على نمو وازدهار الأعمال المملوكة للقطاع الخاص بكافة أنماطها فى إطار خطة تمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد أكبر دولة بالشرق الأوسط، كما يتمتع السوق المصري بوفرة فى الفرص الاستثمارية، إضافة إلى اتساع نطاق الاستهلاك والطلب المتنامي على كافة السلع والخدمات، بالإضافة الى أن مصر تعتبر بوابة الى أفريقيا مما يسهل الوصول الى هذا السوق الضخم، كما أنها شريكا للاتحاد الأوربي في إطار السياسة الأوربية للجوار، مما يسهل الاستفادة من العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة هناك.

كيف ترد على الشائعات التي تتردد عن بيع الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار؟

هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، مصر لا تبيع الجنسية وليس هناك دولة تقوم ببيع جنسيتها، ولكن الأمر يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلد واستمرارها في البلاد، وهنا يجب أن نوضح أن أي أجنبي يقوم بتقديم طلب للحصول على الجنسية المصرية، يكن هناك رسوم إدارية بقيمة 10 آلاف دولار لفحص هذا الطلب أمنيًا، وبعد الموافقة على الطلب، يستكمل باقي إجراءات تنفيذ المشروع الاستثماري الخاص به.

كيف يتم التواصل من المستثمر الذي يرغب في الحصول على الجنسية المصرية؟

التواصل من خلال مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية، وهو الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر، ليس هناك أي جهة أخرى سوى هذا المكتب، ونقوم باستلام الطلبات من المتقدمين ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للشروط، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية يتم التواصل بالمستثمر لتنفيذ البرنامج، ومساعدته في اختيار البرامج الاستثمارية اولتوجيه لشركات التطوير العقاري التي يمكن أن يتعامل معها، وهناك مكاتب متخصصة للهجرة يمكن من خلالها أن يقوم المستثمر بتقديم الطلب أو حضور المستثمر بنفسه، وفي حالة تواجده خارج مصر، يقوم بإرسال المستندات بالبريد، ويمكن الدخول على موقعنا الإلكتروني www.egyptcitizenship.gov.eg للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالحصول على الجنسية مقابل الاستثمار.