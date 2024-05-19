شريف سامي: منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين يعزز المناخ الاستثماري

قال شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابع لمجلس الوزراء، إنَّه في إطار سعي مصر للاستفادة من كل الإمكانات المتاحة وتهيئة مناخ استثماري صحي ومتطور قادر على التكيف مع المتغيرات الدولية والمنافسة الشرسة، تم إنشاء وحدة تستهدف تهيئة مناخ استثماري جيد وتيسر إجراءات حصول الأجانب على الجنسية، وهناك قانون تم إصداره منذ 3 سنوات يمنح الجنسية مقابل الدخول في برامج استثمارية.

توطين الاستثمار في مصر

وأضاف «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ مصر تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة كونها دولة كبيرة ولديها العديد من فرص النمو والازدهار، وإتاحة الحصول على الجنسية للأجانب المقيمين على أرضها من شأنه توطين استثماراتهم وعدم تحويل الأرباح للخارج.

8 ملايين أجنبي يعيشون في مصر

وتابع: «مصر يعيش داخلها أكثر من 8 ملايين أجنبي من مختلف الدول والكثير منهم يرغب في الحصول على الجنسية المصرية وحقوق الإقامة كمواطنين، وبالتالي تم إتاحة الفرصة واستغلال المميزات التي نمتلكها وقمنا بإصدار قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار ما يعزز استدامة وجاذبية المناخ الاستثماري وتوطين الاستثمار».

واستطرد: «نحن لسنا الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية للأجانب المقيمين على أرضها مقابل ضخ استثمارات والدول المتقدمة تشجع على ذلك، ولدينا 4 برامج استثمارية تخول الحصول على الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبي».