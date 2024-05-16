قصة حصول نادية العراقية على الجنسية المصرية في ذكرى وفاتها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة نادية العراقية التي رحلت عن عالمنا 16 مايو عام 2021 متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا، بعد العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وصلت إلى 153 عملا متنوعا، أشهرها مسلسل زواج بالإكراه عام 2015 ومسلسل عايزة أتجوز بطولة هند صبري عام 2010 وقدمت دور «سندس» الطبيبة الصيدلانية صديقة «علا عبد الصبور»، بالإضافة إلى فيلمي كده رضا والدادة دودي حيث جسدت في كده رضا دور «فاطمة» والدة أحمد حلمي، وفي الدادة دودي دور مشرفة الباص.

زواج نادية العراقية وحصولها على الجنسية المصرية

وتحدثت الفنانة الراحلة نادية العراقية عن قصة زواجها وحصولها على الجنسية المصرية في أحد اللقاءات المذاعة: «لم يكن بحسباني أن آتي على مصر نهائياً، لأن كانت لدي مكانة بالعراق وأصدقائي وأحبابي بالمسرح ولكن زوجي مصري كان يعيش معي ببغداد ولظروف سياسية جاء إلى مصر ولم يستطع العودة مرةً أخرى على بغداد».

نزول نادية العراقية إلى مصر

وتابعت حديثها عن كيفية حصولها على الجنسية المصرية: «زوجي أخذ الجنسية العراقية، وأنا ايضاً أخذت الجنسية المصرية، وبسبب ظروف الحرب ودخول الأمريكان التي حدثت بالعراق اضطررت أن أجهز اوراقي وهو يحجزلي التذكرة للنزول على مصر وكان في مخططاتنا أن نقيم بمصر بعض من الوقت حتى تتحسن الأوضاع بالعراق ثم نعود مرةً أخرى ولكن لم يتحسن شيء وأصبح من الصعب عودتنا مرةً أخرى».