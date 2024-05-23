محمد نور: خطط مواجهة التضليل والأكاذيب ضد الدولة تعتمد على 3 عناصر رئيسية

قال محمد نور، باحث سياسي واستراتيجي، إن خطط مجابهة التضليل ونشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية تعتمد على 3 عناصر رئيسية.

وأضاف «نور»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ العنصر الأول هو مسألة التضليل، وهو نشر معلومات وأخبار كاذبة وتشويه الدولة المصرية، والرد على ذلك يكون من خلال الرد على الكلام نفسه أو استهداف الشخص الذي يوجه هذه الاتهامات.

وتابع باحث سياسي واستراتيجي: «لؤي الخطيب وأحمد مبارك يردان على الكلام نفسه، أما أنا، فإنني أرد على الشخص الذي ينشر الشائعات أولا، ثم نفند كلامه».

وواصل: «هناك أيضا التوسع في نشر الأخبار بشكل متسارع، فقد يتم نشر 10 آلاف شائعة في اليوم، نتحدث عن عملية إغراق ونواجهها عن طريق الفرز ونرد على رأس الأفعى، وثالث نقطة، هي الاغتيالات المعنوية لمؤسسات الدولة ورموز الدولة وأي شخص يدافع عن الدولة المصرية بشكل عام».

وأردف: «الحفاظ على رموز الدولة وحمايتهم وألا يكونوا مشغولين إلا بإدارة الدولة والتفرغ لإدارة الملفات المهمة أمر شديد الأهمية، ونحن علينا مواجهة التحديات الداخلية والحروب الإعلامية والشائعات».