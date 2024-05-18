خبير علاقات دولية: إسرائيل تنشر الشائعات عن مصر لتهدئة الرأي العام في تل أبيب

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الداخل الإسرائيلي يحرص على نشر مغالطات عن حرب غزة وتأييد مصر للقضية الفلسطينية؛ بغرض تهدئة الرأي العام والشارع الإسرائيلي، ورغم أنَّ مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية إلا أنه إذاعة إسرائيل زعمت تراجع مصر عن موقفها.

وتابع موضحًا، خلال مداخلة هاتفية له للفقرة الإخبارية، على شاشة «dmc»: «مصر لم تتراجع عن الانضمام رسميًا إلى جنوب أفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ولكنه مجرد شائعات وجزء من الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية والهذيان المستمر، وهذه ليست المرة الأولى التي تبث فيها الأكاذيب التي تعكس مأزق حكومة الحرب الحالية داخل إسرائيل».

وأكد خبير العلاقات الدولية: «الشائعات ونشر الأكاذيب عن مصر صورة لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الحرب الهروب من الانقسامات الداخلية الشديدة والضغوط عليها، وبالتالي نرى إلقاء التهم جزافًا والإدعاءات على الجانب المصري رغم إدراكها أن مصر هي حائط الصد ضد مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية، فمصر صمام الأمان للقضية وسعت لمحكمة العدل كأحد المسارات لوقف العدوان على غزة».