سيف محمود: قطاع القنوات الإخبارية بـ«المتحدة» يواجه الشائعات ويدعم الدولة

قال سيف محمود، الإعلامي وصانع المحتوى، إنّ قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد أهم مصادر صناع المحتوى الداعمين للدولة، الذين يواجهون الشائعات ويدعمون الدولة المصرية.

وأضاف «محمود»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان مراسلا لفترة طويلة، ولكنه وجد أن دوره لا يجب أن يقتصر على إعداد التقارير التلفزيونية فقط، فهي محدودة نوعًا ما.

الرد بالحجة على التشكيك في الدولة المصرية

وتابع: «كنت أشاهد كلامًا غريبًا وتشكيكًا في الدولة المصرية، من ناس عادية من أهلنا، لذا فإنّ رئيس الدولة لن يرد على الشائعات، ونحن سنرد بالحجة وبأدب شديد دون تجاوز وبالدليل القاطع».

وواصل: «عندما اشترت مصر الرافال، جرى ترويج شائعة مفادها أنه سلاح عادي وليس مؤثرًا، ولكن الآن دول العالم أصبحت تتنافس من أجل الحصول عليه».