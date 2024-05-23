جمال عبد الجواد: إسرائيل في مأزق كبير.. وأصبحت منبوذة أمام القضاء الدولي

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسرائيل في مأزق كبير، وتحولت إلى دولة منبوذة من وجهة نظر القانون الدولي، لاسيما أن كل يوم يصدر دليل وبرهان جديد، على أنها تفقد سمعتها في المجتمع الدولي، وينظر لها أغلب العالم على أنها تنتهك القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «ON»، أن صعوبة موقف قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل، أنه جديد على مسامعنا، لأن المحكمة ليس لها سوابق في إصدار قرارات بوقف الحرب، ومثل هذه القرارات تتعلق باختصاصات مجلس الأمن.

إسرائيل ترتكب جرائم ضد الجنس البشري

لفت إلى أنه بالنظر للحكم السابق الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، أشار إلى أدلة لتصرفات من إسرائيل تفتح الباب أمام جرائم إبادة للجنس البشري، منوها بأنه مهما تصرفت إسرائيل بعناد، فهذا لن تستطيع أن تواصله طول الوقت، لأن هذا الأمر مكلف جدا، لأنها تخسر من سمعتها، ولن تجد في المستقبل شركاء.

وأشار إلى أن الضغط على إسرائيل، سيؤتي أثرا ما وسيدفعها لأن تتصرف بطريقة مختلفة، وتقييم الإسرائيليين لسياسة حكومتهم، متابعا: «هل هتقدر إسرائيل تعيش في المنقطة فقط بقوة السلاح؟».

تغير الرأي العام الإسرائيلي

أكد «عبد الجواد» أن الرأى العام الإسرائيلي في مرحلة من الوقت، كان مؤيد لحل الدولتين، وكان ينتخب حكومات مستجدة لبدء عملية سلام، لكن حدث تغير كبير في الرأي العام الإسرائيلي، الذي أصبح رافض لفكرة اقتسام الأرض، فهل يتم تغيير اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي مرة أخرى؟، هذا شيء وارد جدا.