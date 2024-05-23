محمود مسلم: الموقف الدولي أصبح يدين إسرائيل بشكل واضح بسبب الجهود المصرية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن جزءا من الحرب أصبح إعلاميًا ويعتمد على الشائعات، مشيرًا إلى أن الموقف الدولي أصبح يدين إسرائيل بشكل كبير وواضح.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «شاهدنا عدد الدول التي أقرت حق فلسطين في عضوية الأمم المتحدة، و4 دول أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى التصريحات التي تخرج من دول العالم إلى حد ما تدين الاحتلال الإسرائيلي، وتدين حرب الإبادة التي يمارسها نتنياهو على الأبرياء والمدنيين في غزة، وهو ما يدل على أن وجهة نظر العالم تغيرت عكس الرواية الأولى التي روجها نتنياهو في الأسابيع الأولى من الحرب وللأسف رددها بعده كثير من دول العالم».

وتابع: «مصر لها دور واستطاعت أن تغير وجهة نظر العالم بالحقائق، وتكشف الحقائق على الأرض في غزة من حرب إبادة شاملة، وافتقاد الأخلاق، وافتقاد القانون الدولي، وشاهدنا المحكمة الجنائية الدولية وما أصدرته ضد نتنياهو ورفاقه، وكل ذلك يدل أن الموقف الدولي قد تغير، واعتقد أن مصر ساهمت بذلك بشكل كبير».

ضغوطات مصرية على المجتمع الدولي

وأكمل: «الدور المصري واضح في الدعم الإنساني من خلال معبر رفح، آلاف الأطنان من المساعدات تذهب إلى غزة من مصر، ولا ننسى مؤتمر القاهرة للسلام، والضغوطات التي قامت بها مصر للمجتمع الدولي، ولا ننسى اتفاقية الهدنة الأولى التي قامت فيها مصر بدور قوي وحرفي وكفء، وليس في إقرار الاتفاقية فقط ولكن في تطبيقها أيضًا».

مصر الأكثر دراية بالملف الفلسطيني

واختتم: «حسب معلوماتي أن الاتفاقية كانت مهددة يوميًا أن تُفض لولا مصر وتدخل مصر، لأن الطرفين لا يثقان في بعضهما البعض، وكانت هناك بعض الإشكاليات، وليس من المقبول أن يأتي أحد الآن ويتهم مصر أو يزيح المسئولية عن نفسه، خاصة هم من ألحوا بتدخل مصر، لأنها الأكثر دراية بالملف الفلسطيني، والأكثر دراية بالتفاوض مع المفاوض الإسرائيلي».