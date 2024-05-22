يعرف مولود برج الدلو بالاستقلالية والحرية في فكره الثقافي، ينظر دائمًا إلى المستقبل ويسعى إلى تحقيق أفكاره وتنفيذها، وهو شخص صادق وصاحب وفي وذكى وعيوبه، ويعد أحد عيوبه العند.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية والفنانة ليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 22-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظ اليوم برج الدلو مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الدلو أن الحظ ما زال يحالفك، وسوف تتعرض لمفاجآت سعيدة على المستوى المهني، واستغلالها بطريقة جيدة يجعلك تحقق نجاح كبير وستكون هذه المرحلة من أكثر مراحل الازدهار التي مر بها أبناء هذا البرج على الإطلاق.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإن مواليد برج الدلو يعيشون أجواء الرومانسية والحب، ويجدون توافقًا كبيرًا بينهم وبين الطرف الآخر، ومن الممكن أن تطور العلاقات العاطفية وتصل إلى رسمية.