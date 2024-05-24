ثمرة مذكورة في القرآن تُحسن المزاج وتزود طاقة الجسم.. فوائد لا تتخيلها

فواكه عِدة ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، ففي مواطن كثيرة ذُكرت ضمن نعيم الجنة، وما تحويه من فواكه وأعناب، وأخرى للحث عن الحمد والشكر، فلم يُذكر اسم فاكهة دون سببًا واضحًا.

ويعد التمر من الثمرات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات المهمة، التي ذكرها الله تعالى مرارًا وتكرارًا، التي يمكن التعرف عليها في السطور التالية:

متى ذُكر التمر في القرآن الكريم؟

وذكر التمر بلفظه ومعناه، في سور عديدة من القرآن الكريم، فقال الله تعالى في سورة الشعراء «وزروع و نخل طلعها هضيم»، وذُكر في سورة مريم، قوله تعالى: «وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا »، والكثير من الآيات في مواطن عديدة.

ماذا يحدث عند تناول التمر على الريق؟

فوائد عدة عند تناول حبات التمر على الريق، كان الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية، سرد أبرزها لـ «الوطن» مؤكدًا إنها تُقلل من مشاكل الجهاز الهضمي، ويعتبر مصدر لمد الجسم بالطاقة، وتعزيز التغذية العامة للجسم.

ويساعد تناول التمر على الريق في تقليل التوتر النفسي، وتحسين المزاج.

فوائد التمر للصحة

التمر له العديد من الفوائد الصحية المهمة:

- غني بالعناصر الغذائية:

يحتوي التمر على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات A وB والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

- مصدر للطاقة:

يحتوي التمر على نسبة عالية من السُكريات الطبيعية مما يجعله مصدرًا جيدًا للطاقة السريعة.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي التمر على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تُساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

- تعزيز صحة القلب:

يحتوي التمر على مجموعة من المركبات الطبيعية التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، مما يُساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- تقوية جهاز المناعة:

يحتوي التمر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الإصابة بالأمراض.

- تحسين صحة العظام:

غني بالكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة العظام والأسنان.

- مفيد للحوامل:

يعتبر التمر مصدرا جيدا للفوليت، الذي يعتبر مهما لصحة الحامل وتطور الجنين.

- المساعدة في التخلص من التعب والإجهاد:

نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، يعتبر تناول التمر مفيدًا لمكافحة التعب والإجهاد.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التمر طعامًا شهيًا ومتنوعًا يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو تضافي إلى العديد من الوصفات لزيادة قيمتها الغذائية وتحسين مذاقها.