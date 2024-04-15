لطلاب المدارس.. أسهل طريقة لعمل بسكويت التمر في المنزل

انتهت إجازة العيد، ويعود الطلاب اليوم الاثنين إلى مدارسهم، وتفضل الأمهات إعداد وجبة إفطار خفيفة لأبنائها في الصباح، لإمدادهم بالطاقة التي تحافظ على حيويتهم ونشاطهم البدني خلال اليوم الدراسي.

وتبحث الأمهات عن وجبات مختلفة سهلة التحضير، وفيما يلي نستعرض طريقة عمل بكسويت التمر الذي يمكن تناوله مع كوب من الشاي.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير بسكويت التمر في المنزل مثل الجاهز، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها على قد الإيد، والذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة، حيث جاءت المكونات كالتالي:

نصف كيلو دقيق.

كوب سكر.

رشة ملح.

بيكنج باودر.

فانيليا.

200 جرام من الزبدة.

3 بيضات.

مكونات الحشو

ملعقة صغيرة حبهان مفروم.

ربع كيلو من حبات التمر خالي النوى.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

50 جرام من الزبدة.

خطوات التحضير