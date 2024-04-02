ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر واللبن 3 أيام في رمضان؟.. لن تتخيل النتيجة

يستغل البعض شهر رمضان الكريم في إنقاص الوزن، إذ يتبع البعض ريجيما قاسيا خلال الشهر الكريم، ظنا منهم أنه يساعد في خسارة الوزن الزائد بسرعة، ويتناول الراغبون في خسارة الوزن اللبن والتمر فقط على وجبة الإفطار، لكنه من الممكن أن يكون ضارا في بعض الأحيان، لذلك يتساءل كثيرون عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر واللبن لمدة 3 أيام في رمضان؟

الدكتورة إيمان محمد، أخصائي التغذية العلاجية، أجابت لـ«الوطن»، على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر واللبن لمدة 3 أيام في رمضان؟، مؤكدة أنه يساعد في خسارة كبيرة للوزن وبسرعة لكنه يسبب أضرارا كثيرة على الجسم، وخاصة أن الوزن المفقود يعود تدريجيا بعد التوقف عنه فهو من الأنظمة القاسية.

ما هو ريجيم التمر واللبن؟

الدكتورة إيمان محمد، أجابت أيضا على تساؤل ما هو ريجيم التمر واللبن؟، مؤكدة أن الراغب في إنقاص الوزن يتناول الحليب والتمر فقط لمدة 3 أيام في رمضان، ويقوم بتقسم الوجبات إلى 5 بدلا من 2، إذ يتناول 3 حبات تمر بعد أذان المغرب مع كوب لبن، ومثلها في الوجبات الـ5 تباعا حتى السحور، ويمكن أن يتبعه الناس لمدة 7 أيام فقط.

فوائد تناول التمر واللبن لمدة 3 أيام في رمضان

التخلص من الدهون الزائدة، وخسارة نحو 4 كيلو جرامات في أسبوع واحد، أبرز فوائد تناول التمر واللبن لمدة 3 أيام في رمضان، وذلك لقلة السعرات الحرارية بهما ولاحتوائهما على الألياف والفيتامينات والمعادن والأحماض المفيدة التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي التمر على نسبة عالية من الماء وهو ما يزيد الشعور بالشبع، كما يساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، فضلا عن احتوائه على السكريات اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة، بحسب أخصائية التغذية العلاجية.

أخصائية التغذية العلاجية أكدت أيضا أن اللبن غني بالبوتاسيوم والبروتينات اللازمة للجسم، فضلا عن الفسفور والزنك، حيث تساعد هذه العناصر على بناء الجسم وتقوية المناعة ويساعد الحليب منزوع الدسم في خسارة الوزن والحماية من خطر الإصابة بالسرطان.

أضرار ريجيم التمر والحليب لمدة 3 أيام في رمضان

وهناك بعض الأضرار تحدث لجسمك عند تناول التمر واللبن لمدة 3 أيام في رمضان، بحسب أخصائية التغذية، من بينها، أنه لا يجب الاقتصار على تناول نوع محدد من الغذاء لمدة طويلة إذ يتسبب في إرهاق الجسم بشكل كبير، فضلا عن أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللبن يصابون بالضيق والدوخة وبعض الاضطرابات في سكر الدم لاحتواء التمر على السكر، وبخاصة مرضى السكري.

تناول التمر واللبن لفترة طويلة يؤدي إلى نقص البروتينات والعناصر التي يحتاجها الجسم، لذلك يجب اتباع هذه الحمية تحت إشراف طبيب متخصص ولا ينصح مرضى الأمراض المزمنة باتباعها.