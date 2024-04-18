«لو باقي من رمضان مترميهوش».. طريقة عمل صلصة التمر الهندي بمكونات بسيطة

بعد شهر رمضان، تتفاجأ معظم ربات البيوت بوجود أطعمة ومشروبات لم تُستخدم خلال الشهر الكريم، ومن الصعب الاحتفاظ بها حتى العام المقبل، كما أنها تفقد مذاقها المميز إذا قُدمت في غير موسمها، ومن ضمنها التمر الهندي الذي يعد من أشهر المشروبات الرمضانية، لذا يمكن للسيدات الاستفادة من التمر الهندي المتبقي دون إهداره أو تخزينه لمدة طويلة.

مقادير صلصة التمر الهندي

تتمتع صلصة التمر الهندي بشعبية كبيرة في المطبخ الهندي وتدخل في تحضير مختلف الوصفات مثل السمبوسة والرز البرياني وتمنح الأكل مذاقاً لذيذاً، إضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وبحسب موقع «organic facts» يمكن عمل صلصة التمر الهندي في المنزل للاستفادة من الفائض كما يلي:

1. كوب من التمر الهندي الخام.

2. ملعقة صغيرة من الكمون.

3. معلقتان من الزنجبيل المبشور.

4. ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر الحار (اختياري).

5. ملعقة صغيرة من الملح.

6. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

طريقة عمل صلصة التمر الهندي

وبعد توفير المكونات السابقة يتم التحضير على النحو التالي:

1. نقع التمر الهندي في ثلاثة أكواب من الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة.

2. تصفية التمر الهندي المنقوع باستخدام مصفاة.

3. مزج المكونات وتركها تغلي على نار هادئة.

4. عندما يصبح الخليط سميك القوام يُرفع عن النار ويُترك حتى يبرد.

5. بعدما يبرد المزيج تتم التعبأة في أوعية محكمة الغلق.