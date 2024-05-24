أسعار السلع التموينية بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة.. القائمة الكاملة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، التي جرى تطبيقها أول مايو الجاري في عدة محافظات، لم تمس أسعار السلع التموينية أو تؤثر عليها.

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قائمة أسعار السلع التموينية ثابتة كما هي، وأن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تستعد حاليا لضخ السلع التموينية لشهر يونيو 2024، إلى منافذ البقالين وفقا لمنظومة الصرف الجديدة، التي تحدد حصة السلع المستحقة لكل بقال.

أسعار السلع التموينية

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

2- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

تطبيق منظومة صرف السلع التموينية

تتلخص منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، في عدم تتمكن من منافذ البقالين في صرف أزيد من الحصة التموينية المخصصة من قائمة السلع التموينية، بقيمة 4 أضعاف مبلغ التأمين، وبحد أقصى 8 مرات، استعاضة «صرف سلع» فقط، على أن يتم حساب كمية سلع المرة الواحدة، على أساس قيمة التأمين مخصوما منه قيمة سلع البدال.