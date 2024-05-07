جدول توزيع حصة بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة صرف السلع الجديدة (مستند)

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين في المحافظات التي شهدت منذ الأول من مايو الجاري، تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، لتوضيح نص الجدول الرسمي لتوزيع حصة بطاقات التموين وحصة الفرد في التموين، والتي يتم تنفيذها إلكترونيا من خلال الربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون.

جدول حصة بطاقات التموين بمنظومة صرف السلع الجديدة

وحصلت «الوطن» على نص الخطاب المرفق فيه جدول توزيع حصة السلع التموينية على بطاقات التموين وفق منظومة صرف السلع الجديدة المقررة حتى الآن على منافذ التموين في 8 محافظات وهي «القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم».

حصة صرف سلع التموين

وفي الجدول الرسمي، أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على جميع التجار التموينيين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي، الحصول على كمية محددة من سلع «الزيت والسكر والمكرونة» وفق مبلغ التأمين لكل منفذ، كما يلي.

- حصة الزيت المستحق صرفها لمنفذ التموين تساوي 55% من قيمة مبلغ التأمين.

- حصة السكر المستحق صرفه لمنفذ التموين تساوي 25% من قيمة مبلغ التأمين.

- حصة المكرونة المستحق صرفها لمنفذ التموين تساوي 15% من قيمة مبلغ التأمين.

- حصة السلع الأخرى من القائمة المتوفرة لدى المخزن تساوي 5% من قيمة مبلغ التأمين.

ثبات حصة الفرد في التموين

وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ قرار الدكتور علي المصيلحي بشأن تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة معني به مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع، وأنّ حصة الفرد في التموين من السلع المدعمة كما هي دون مساس، مؤكدة أنّه منذ اليوم الأول لصرف السلع التموينية لشهر مايو 2024، تم صرف لكل فرد على البطاقة زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وكيس سكر واحد بحد أقصى 6 أكياس سكر على للبطاقة الواحدة.