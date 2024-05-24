قصة تعارف إسماعيل يس بزوجته «فوزية».. «وش السعد» التي غيرت حياته

رصيد خصب من الفن المُمتع تركه الفنان الراحل إسماعيل يس في قلوب مُحبيه خلال مسيرته الفنية؛ فكلما شاهدت عملًا له تشعر بالسعادة نفسها التي شعرت بها عند مشاهدة العمل للمرة الأولى، بل وتنتابك الضحكات المفاجئة كَمَن لم يسمع هذه «الأفيهات» مِن قبل.. لذا، ومع حلول الذكرى الـ52 لوفاته نستعرض قصة تعارُفه بزوجته «فوزية»، وكيف كان يُحبها ويقدرها، وأيضًا أكثر ما كان يشتكيه في صفاتها الشخصية.

قصة تعارف إسماعيل يس وزوجته

مشاعر كثيرة وعميقة من الحب والاحترام والتقدير احتفظ بها الفنان إسماعيل يس في قلبه تجاه زوجته «فوزية»؛ مُقدرًا حبها له وحفظها لسر بيته وتقبُلها العيش معه في أي مكان وتحت أي ظروف، كما كان عقلها المُتزن وعطفها عليه أكثر ما لفت انتباهه لها وأثار إعجابه بها.. فكيف كان لقائهما الأول؟

كشف الفنان إسماعيل يس تفاصيل لقائه الأول بزوجته «فوزية»، في حوار له مع مجلة «الكواكب» نُشر سنة 1955، موضحًا أنه وقتها كان يعمل «منولوجستًا» بالمسرح القومي، وخلال وقت الاستراحة ذهب إلى الصالة ليجد سيدة يعرفها تجلس وبجوارها «فوزية» التي عَبرت له عن إعجابها بفنه وموهبته: «جبرت خاطري بكلمتين إعجاب نفخوني، فعزمتها مع صاحبتها سبب المعرفة على العشاء والسينما - سينما بلازا - في الليلة اللي وراها، وجبرت خاطري برضه بقبول الدعوة.. وعلى مائدة العشاء - بلغة السياسة - اكتشفت فيها الاتزان والعقل وتجاوبت معها».

واستكمل إسماعيل يس حديثه موضحًا أنه كان وقتها في أعقاب تجربة زواجه الأولى التي وصفها بـ«الفاشلة التعيسة»، وأنه لاحظ في عينيّ «فوزية» مشاعر إعجاب وعطف حقيقية تجاهه، ليقرر ألا يُضيعها من يديه، وبالفعل في ثالث مقابلة لهما تمت خطبتهما، ومن ثم بعد مرور فترة قصيرة تزوجا، ليعيشا سويًا حياة سعيدة وينجبا ابنهما «يس».

غيرة شديدة من زوجة إسماعيل يس

ومع الوقت والعِشرة بينهما، تبيَّن أن «فوزية» لم تحمل في قلبها مشاعر عميقة من الحب فقط لإسماعيل يس، بل والغيرة أيضًا؛ إذ وصلت الغيرة لديها لدرجة متابعة خط سيره وسؤاله عن كل ما يقوم به خلال تواجده بالمسرح أو الأستوديو؛ إذ عندما سئُل إسماعيل يس عن شيء يشتكيه في الصفات الشخصية لزوجته، أجاب: «ما فيش إلا الغيرة.. غيرة تحرق زي نار جهنم».

واستكمل «أبو ضحكة جنان» حديثه قائلًا: «حقول لك حكاية، مرة كنت قاعد ستة أيام في البيت، وبعدين أخذت الجورنال ودخلت دورة المياه قمت غبت، فلما خرجت راحت مزعقة في وقالت لى: تسمح تقول لي أنت كنت فين؟!.. ده بس عيبها، ولكن ميزاتها تغطى وتزيد.. وعلى أي حال هي دلوقتي أحسن، كانت زمان غيرتها موش معقولة بالمرة، وكنا ما نبطلش خناق، ويادوبك أوصل المسرح اللي باشتغل فيه أو الأستوديو أضرب لها تليفون أطمنها أنا فين وبعمل ايه، ومتقفلش السكة إلا بعد ما تتأكد بسين وجيم أني ما بكذبش».

إسماعيل يس يمتدح زوجته

وعلى الرغم من مشاعر الغيرة «المُتعبة» هذه وما قد تكون سببته من خلافات بينهما، فإن مشاعر الحب والتقدير والرحمة لم تختفِ من قلب أحدهما تجاه الآخر، وهو ما اتضح من حديث «سُمعة»، وهو يمتدح زوجته بأنها «بنت حلال» ولم تشتكِ العيش معه مهما كانت الظروف، وأنها قدمت له الحب والاحترام نفسهما سواء حينما كانا يعيشان في غرفتين فقط بالعباسية أو فيلا بالزمالك، مؤكدًا أنها دائمًا «وش السعد» عليه، وأن الله أهداه على يديها «أكبر نعمة» في حياته، وهو ابنهما «يس».