ابنة عبدالمنعم إبراهيم: إسماعيل يس كان سيؤدي دور «فتافيت السكر» بدلا من والدي

كشفت سهير عبدالمنعم إبراهيم ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، بأن الفنان إسماعيل يس كان سيؤدي دور والدها في فيلم «فتافيت السكر» في البداية، إذ كان والدها رافضًا أداء دور سيدة.

سهير عبدالمنعم إبراهيم: والدي لم يكن يشاهد أعماله الفنية

وأضافت «عبدالمنعم»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن والدها لم يكن يشاهد أعماله الفنية، لكن بعد كبر سنه بدأ في مشاهدتها.

وتابعت: «كان بيحب يتفرج على أفلامه في طاقية الإخفا وفتافيت السكر لما كانت بتتعرض في التلفزيون ويقعد يضحك على المواقف».

وتأثرت «سهير» عند سماعها أغنية «بنت أبويا» عندما أدتها ابنتها مريم صبري عبدالمنعم إذ تذكرت والدها الفنان عبد المنعم إبراهيم قائلة: «عمري ماحسيت إن بابا متوفى لأنه توفي بين إيديا، ولما بيوحشني أوي بجيب أفلامه وبتفرج عليها في اللحظة دي بحسه أنه بيطبطب عليا وببقى محتاجة لحضنه».