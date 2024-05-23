بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: العالم يعيد النظر في القضية الفلسطينية

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن اعترافات الدول الأوروبية بدولة فلسطين تأتي نتيجة جهود مكثفة التي تقوم بها جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء على المستويات كافة، سواء على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو البعثات، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى كانت الاعترافات الخاصة بدول الكاريبي: «باربيدوس وجامايكا والباهاما وترينيداد وتوباغو».

مصر تكثف جهودها مع باناما للاعتراف بدولة فلسطين

وأضاف خلال مداخلة عبر «ZOOM»، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أضيفت هذه الاعترافات لباقي اعترافات دول الكاريبي في عام 2012، ولهذا أصبح لا يوجد دول في الكاريبي غير معترفة بدولة فلسطين ما عدا باناما ولكن تكثف مصر معها العمل للاعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا لأنها مرشحة عن منطقة الكاريبي لدخول مجلس الأمن العام القادم.

الدول تعيد النظر في موقفها تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن هناك شعورا عاما متولدا لدى الدول الأعضاء نتيجة التعنت الإسرائيلي في التعامل مع الوضع في غزة واستمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، لافتًا إلى أن هذا ما يجعل كثير من الدول تعيد النظر في موقفها من الموضوع، وهذا ما يسهل على العمل الدبلوماسي، سواء من خلال اللجنة الثمانية المشكلة من القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض أو من خلال اللجنة العربية السداسية أو البعثات الدائمة لجامعة الدول العربية.