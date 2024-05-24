«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تدرس تعيين مستشار مدني لإدارة غزة بعد الحرب

نقل موقع بوليتتكو عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تٌفكر في تعيين مستشار أمريكي مدني يرأس هيئة استشارية تٌساعد قوة فلسطينية بإدارة غزة ما بعد الحرب، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أمريكا تستعد للمساعدة في إدارة غزة

أكد المسؤولون، أن المستشار المدني الأمريكي المعين، سيقيم بالمنطقة وسيعمل مع المسؤول الأمني عن القوة المنوط بها إدارة غزة.

وأوضحوا أن واشنطن لا تزال تناقش حدود سلطات المستشار المدني في غزة بسرية تامة، وتعتزم أن يكون هناك دورا لها دائما بعد الحرب.

وأشاروا إلى أن المستشار المدني الأمريكي، لن يدخل بنفسه إلى قطاع غزة، حتى لا تظهر واشنطن بمظهر من يتحكم في مستقبل القطاع.