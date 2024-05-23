أستاذ إعلام: CNN تضلل الرأي العام بشأن فشل بايدن في إيقاف الحرب ودعمه لنتنياهو

انتقاد وهجوم كبير تعرضت له شبكة cnn الأمريكية بسبب ما نشرته من مغالطات عن مصر ودورها بشأن القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وخصوصا ما يتعلق بشأن الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

بدورها، قالت الدكتورة سارة فوزي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة، إن شبكة CNN تتبع سياسات الحزب الديموقراطي ومن ثم تحاول تبييض وجه بايدن لاقتراب الانتخابات الأمريكية الرئاسية، وتسعى لمحاولة تهدئة الرأي العام الأمريكي المؤيد لوقف الحرب، والعالم يعرف جيدا موقف مصر الذي يؤيد وقف هذا الاحتلال الصهيوني على غزة والمجاعات، لافتة إلى أن محاولات إلقاء اللوم على مصر هو محاولة لتغيير الرواية الحقيقية والسائدة لدى الرأي العام الأمريكي بأن بايدن فشل في إيقاف نتنياهو وأن بايدن استنزف موارد دافعي الضرائب بأمريكا لتسليح إسرائيل ضد الفلسطينيين.

الناخبون الشباب في الولايات المتأرجحة

وأوضحت «فوزي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن انقسام المنتمين للحزب الديموقراطي نفسه حول دعم بايدن بسبب سياساته في التعامل مع الحرب على غزة وبالتبعية انقسام السيناتورات التابعين للحزب في حجم دعمهم لبايدن داخل الكونجرس نفسه، وتشير استطلاعات الرأي بمركز «جالوب العالمي» أن بايدن قد يخسر 20% من الناخبين الشباب في الولايات المتأرجحة لصالح ترامب بسبب الحرب على غزة.

التضليل الإعلامي

وأشارت إلى أن المفارقة هي أن مؤسسة CNN عالميا موضع عشرات الأبحاث الإعلامية في التحيز ونشر التضليل الإعلامي، وغالبًا ما كانت شبكة CNN موضوعًا لادعاءات التحيز الحزبي، وشهد شاهد من أهلها، فصحيفة نيويورك تايمز كثيرا ما نشرت زيف CNN في التلاعب بالرأي العام الأمريكي وقت الاستحقاقات الانتخابية والحروب الخارجية أثناء حرب الخليج الأولى وفي فترة الاعتداء الأمريكي على العراق ومن قبله أفغانستان، وفي بحث أجراه مركز شورنشتاين للإعلام والسياسة والسياسة العامة في جامعة هارفارد ومشروع التميز في الصحافة، وجد الباحثون معاملة متباينة من قبل شبكة CNN للمرشحين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من الانتخابات التمهيدية الرئاسية في عام 2007، وتميل برامج CNN التي تمت دراستها إلى إلقاء ضوء سلبي على المرشحين الجمهوريين بصورة غير حقيقية، وتكرر الأمر أثناء التغطية الإيجابية للغاية قبيل ترشح أوباما للانتخابات.

تسريب الأسئلة الخاصة بمناظرة ترعاها شبكة CNN

وأضافت أنه في أكتوبر 2016، نشرت ويكيليكس رسائل بريد إلكتروني من جون بوديستا أظهرت دونا برازيل، المساهمة في شبكة CNN، وهي تقوم بتسريب الأسئلة الخاصة بمناظرة ترعاها شبكة CNN إلى لدعم حملة كلينتون، وأثناء التغطية المباشرة لانتخابات عام 2016، قال مذيع شبكة CNN كريس كومو إن تنزيل رسائل البريد الإلكتروني المخترقة والمسروقة من موقع ويكيليكس يعد انتهاكًا للقانون وأن وسائل الإعلام فقط هي التي يمكنها القيام بذلك بشكل قانوني، وثبت أن البيان كاذب وأثار انتقادات للشبكة.

عملية طوفان الأقصى

وفي تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة نتذكر فيديو مراسلة CNN وهي تغطي أحداث غزة يوم 7 أكتوبر 2023، ذلك المقطع الشهير الذي ظهرت فيه المراسلة وفي الخلفية صوت المخرج يوجهها للتظاهر بالخوف والرعب من صواريخ المقاومة، رغم ما ظهر في المشهد من سكون وعدم تعرضها للأذى، وسبقه اعتذار قدمته سارة سنايدر، مذيعة قناة CNN الأمريكية، عن الادعاءات التي روجت لها خلال تغطية عملية طوفان الأقصى والرواية الإسرائيلية عن مقتل أطفال إسرائيليين على يد عناصر المقاومة.

كما بررت CNN الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة بأنه خطأ ناجم عن عدم التعرف على هوية الهدف، وفي ظروف معقدة للغاية، واعتمد خبير الأسلحة المتفجرة كريس كوب سميث في تحليله لشبكتها، على أن الضربات نفذت على ما يبدو بطائرة إسرائيلية بدون طيار وعادة ما تشتمل على كاميرا ذات جودة أقل وتحيد عن مسارها أحيانا، على الرغم أن المحللين العسكريين أكدوا أن الطائرة بدون طيار التي أطلقت الصواريخ يتم تشغيلها بالتزامن مع طائرة استطلاع بدون طيار، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي كان سيكون لديه رؤية كاملة للسيارات، بما في ذلك شعار المنظمة.