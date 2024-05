نصحية «بايدن» للشباب المقبل على الزواج تثير دهشة الأمريكيين

أثار الرئيس جو بايدن دهشة الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته نصائح للشباب الذين يتطلعون إلى الزواج، بحسب ما ذكرته قناة «thenationaldesk».

وجاء التعليق أثناء حديثه عن قانون PACT، وهو إجراء يوجه الكونجرس لإنفاق 797 مليار دولار سنويًا لتحسين وصول الرعاية الصحية للمحاربين القدامى المعرضين لمواد سامة أثناء أداء واجبهم، في مرحلة ما، وعرف بايدن محارب قديم في الحرب العالمية الثانية يبلغ من العمر 96 عامًا حضر الحدث.

وتابع قائلًا: «أقول لكل شاب يفكر في الزواج قريبًا- تزوج من عائلة مكونة من 5 بنات أو أكثر، أنا فعلت ذلك، زوجتي هي الأكبر بين خمس أخوات، أتعلمين لماذا؟ لأن أحداهن ستحبك دائمًا».

Biden: "I say to every young man thinking of getting married, marry into a family with five or more daughters ... One of them will always love you" pic.twitter.com/d5CHYliC4j