بايدن يتهم ترامب باستخدامه لغة «هتلر».. ما السبب؟

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، دونالد ترامب الرئيس السابق، باستعمال «لغة هتلر»، بسبب مقطع فيديو نُشر على صفحته يشير إلى «الرايخ المتحد»، بحسب ما ذكرته «روسيا اليوم».

بايدن: ترامب يستخدم لغة هتلر وليس لغة أمريكا

وصرح بايدن، بأن حملة منافسه السابق دونالد ترامب نشرت رسالة على الإنترنت، تقول إنه في حال فوزه سيحقق وحدة مثل الرايخ الثالث، وأكد بايدن أن ترامب يستخدم لغة هتلر وليس لغة أمريكا.

وأشار إلى أنه لا يستغرب أن دونالد ترامب قال قبل حوالي أربعة أشهر، إن هتلر قام بـ«بعض الأشياء الجيدة».

وأثار الفيديو الدعائي لحملة الرئيس السابق فضيحة في الولايات المتحدة، حيث تضمن إشارة إلى إقامة «الرايخ الموحد» في البلاد في حال فوز ترامب، ولكن تم حذف الفيديو من الصفحة يوم الثلاثاء، وصرحت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولاين ليفيت، بأن الفيديو نُشر عن طريق أحد موظفي الحملة الذي لم يلاحظ الكلمة المذكورة.