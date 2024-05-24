أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-5-2024 في مصر، حالة من الاستقرار، عقب التراجع خلال التعاملات المسائية أمس الخميس، إذ يتابع قطاع كبير من المواطنين سعر الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم للتعرف على آخر مستجداته.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقاً لما أعلنته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3577 جنيهاً للشراء، و3554 جنيهاً للبيع، «غير شامل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3130 جنيهاً للشراء، و3110 جنيهات للبيع، «غير شامل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2683 جنيهاً للشراء، و2666 جنيهاً للبيع، «غير شامل الضريبة والمصنعية».

سعر جرام الذهب عيار 14

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2087 جنيهاً للشراء، و2073 جنيهاً للبيع، «غير شامل الضريبة والمصنعية».

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25040 جنيهاً، «غير شامل الضريبة والمصنعية».