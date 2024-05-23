تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى خلال أسبوع.. اعرف السبب

تراجعت أسعار الذهب العالمي إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الخميس، لتواصل تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن أشار محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

الذهب يتراجع لأدنى مستوى

وانخفضت أسعار الذهب المؤشر 0.5% إلى 2367.56 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 15 مايو الجاري عند 2354.79 دولار في وقت سابق من تعاملات اليوم، بعد أن أشار الفيدارلي الأمريكي في محضر اجتماعه الأخير استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة، وفقًا لـ«CNBC».

ارتفاع الذهب 41.7% الاثنين الماضي

وكان المعدن الأصفر سجل مستوى قياسيا يوم الاثنين الماضي، مرتفعا عند 2449.89 دولار، بما نسبته 14.7%، وهو أعلى مستوى حتى الآن خلال العام.

توقعات بتراجع الذهب

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في «WisdomTree»، إن الذهب قد ينخفض عند مستوى الدعم التالي وهو 2300 دولار للأوقية، وفي حالة إشارة الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة، سيكون ذلك هو المحفز الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، وفقًا لـ«CNBC».