تراجع أسعار الذهب بعد قرار «المركزي» بتثبيت سعر الفائدة.. «اعرف عيار 21 بكام»

تراجعت أسعار الذهب الآن في ختام التعاملات اليوم الخميس 23-5-2024، بقيمة 25 جنيهًا في الجرام عيار 21، إذ سجل نحو 3130 جنيهًا للشراء، و3110 جنيهات للبيع، وفق آخر تحديث من الشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بليون»، بعد تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تراجع أسعار الذهب اليوم

أعلنت «جولد بليون» آخر تحديث في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23-5-2024، وتشهد أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، حالة من التراجع الملحوظ، متأثرة بالأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصرسجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 3554 جنيه للبيع، و3577 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3110 جنيهًا للبيع، و3130 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2666 جنيهًا للبيع، و2683 جنيه للشراء.

وسجّل سعر الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيهًا للبيع، و2100 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة إلى 1773 جنيهًا للبيع، و1800 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 25 ألفًا 40 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

سجلت سعر الأونصة نحو 2415 دولارًا.