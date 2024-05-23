بعد انخفاض أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل أدنى مستوى اليوم

تراجعت أسعار الذهب على مدار الـ 48 ساعة الماضية بنحو 30 جنيهًا في جرام عيار 21، وذلك وفق آخر تحديث من الشعبة العامة للذهب ومؤسسة «جولد بليون».

ومنذ قليل، أعلنت «جولد بليون» عن تحديث جديد في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية، وسجّل سعر عيار 21 نحو 3150 جنيهًا للشراء و3125 جنيهًا للبيع.

وتشهد أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، حالة من التراجع الملحوظ متأثرة بالأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، وفق آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة «المعدن الأصفر» بالغرفة التجارية ومؤسسة جولد بليون.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم نحو 3600 جنيه للبيع، و3572 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3135 جنيهًا للبيع، و3150 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2683 جنيهًا للبيع، و2700 جنيه للشراء.

وسجّل سعر الذهب عيار 14 نحو 2086 جنيهًا للبيع، و2100 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة إلى 1786 جنيهًا للبيع، و1800 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر جرام الذهب اليوم في مصر 25 ألفًا و200 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

سجلت سعر الأونصة نحو 2416 دولارًا.