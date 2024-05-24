«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة مرة أخرى.. ما سبب عدم استقرار الطقس؟

شهدت البلاد اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وتحسنا في الأحوال الجوية بعد أسبوع كامل كانت الموجة الحارة هي المسيطرة على الأجواء، إذ تنخفض درجات الحرارة على مدار اليوم الجمعة وغدًا السبت بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية» أنّ من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والاثنين الموافق 26 و27 مايو، يصاحبها نشاط للرياح على فترات متقطعة، ولكن من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى؛ ليكون الانخفاض تدريجيا يتراوح بين 3 و5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل.

ما سبب عدم استقرار الطقس؟

وقالت منار غانم، في تصريح لـ«الوطن»، إن انخفاض درجات الحرارة الذي نشهده اليوم يرجع سببه إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة والتلطيف من الأجواء، فضلا عن تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة، والتي تؤدي إلى التقليل من مدة سطوع الشمس على الأنحاء كافة.

ولفتت غانم إلى سبب عدم استقرارا الطقس بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة إلى أن هذا ما يتميز به فصل الربيع، إذ إننا من المعتاد أن نسجل في النصف الثاني منه درجات حرارة أعلى من فصل الصيف، ونشهد به موجات حارة على فترات متقطعة، إلا أنّها تستمر لعدة أيام ثم تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى، لافتة إلى أنّ من الوارد أن نشهد موجات حارة أخرى حتى انتهاء فصل الربيع، لافتة إلى أن ما يجعلنا نشعر بالحرارة في الصيف هو ارتفاع نسبة الرطوبة، التي تعطي إحساس بارتفاع شديد في درجات الحرارة تحديدا في شهر يوليو وأغسطس.